INSOLITE: Un site de rencontre pour les hommes au sexe de petite taille

Les hommes qui veulent faire de nouvelles rencontres en assumant leur petit Jean-Guy ont maintenant une place bien à eux. L'application Dinky One est à la recherche de nouveaux membres.

Le site avoue d'entrée de jeu s'adresser à la clientèle du 50% moins fortunés au niveau de la "masculinité". Le prérequis est d'avoir un pénis mesurant moins de 14 cm en érection, donc sous la moyenne. Les fondateurs affirment que Dinky One compte près de 28 000 membres composés à 71% d'hommes et 27% de femmes. Le site interdit les photos de nudité et se dit ouvert à tous les types de sexualité.

Même s'il est basé au Royaume-Uni, la banque de candidat(e) est ouverte au monde entier.

Ce n'est pas la taille qui compte

Les fondateurs du site disent vouloir permettre aux membres de se concentrer sur leurs valeurs et intérêts plutôt que sur la taille de leur appendice. Il permet aux utilisateurs de faire des rencontres à l'extérieur de leur cercle d'amis évitant ainsi des situations fâcheuses au sujet de leur sexe.

Il s'adresse également aux femmes qui peuvent avoir de la difficulté à avoir des relations sexuelles avec des hommes de grande taille.