INSOLITE: Une enfant demande un gâteau triste pour l'avoir à elle toute seule!

Une fillette de 3 ans du Minnesota avait une demande bien précise pour son gâteau d'anniversaire. Elle le voulait à l'image du Roi Lion de Disney, tout ce qu'il y a de plus normal pour une enfant de son âge...

Or, ce n'est pas la scène mythique du début du film où le roi Mufasa et la reine Sarabi présentent leur nouveau-né Simba aux autres animaux de la Savane qu'elle voulait. Leona a plutôt demandé le moment dramatique où le père de Simba meurt.

On y voit le lionceau sur le gâteau qui regarde tristement le corps de Muphasa couché à côté de la pâtisserie. La boulangerie qui a créé le fameux gâteau n'a pas lésiné sur les détails. Quatre petites lignes ont été tracées pour simuler les marques de griffes de Mufasa dans la roche alors qu'il tentait de s'accrocher pour sauver sa vie.

Pourquoi tant de tristesse sur un gâteau de fête se sont demandés ses parents! La fillette s'est dit que tout le monde serait trop triste pour manger le dessert et qu'elle n'aurait pas à le partager!

Sa mère a exaucer son souhait, mais elle était tellement gênée qu'elle a commandé le gâteau par courriel plutôt que par téléphone.

L'histoire ne dit pas si le plan de Leona a fonctionné ou si ses convives ont pu avoir un petit morceau de son gâteau!

