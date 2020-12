Internet illimité chez Bell pour le temps des Fêtes

Les clients internet résidentiel de Bell peuvent consommer un nombre illimité de données, dès maintenant, jusqu'au 4 janvier. Le géant des télécommunications souhaite connecter la population dans le contexte de la COVID-19.

Peu importe votre forfait internet, vous ne serez pas facturé pour la surconsommation de données. Aucune démarche n'est nécessaire pour bénéficier de cette offre.

Bell-Télé offrira également plus de 50 chaînes familiales en débrouillage pendant tout le temps des Fêtes.

« Je suis heureux que nous puissions offrir ces avantages à notre clientèle résidentielle, car tout le monde passera plus de temps à la maison pendant les Fêtes cette année. Je suis aussi très fier des membres de l'équipe Bell qui travaillent pour faire en sorte que les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et les intervenants d'urgence canadiens restent connectés en tout temps. » - Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc.

Les amateurs de films et de séries profiteront également du débrouillage des chaînes Crave et Super Écran jusqu'au 11 janvier.

Par ailleurs, pour les utilisateurs de Zoom, il sera possible de parler plus longtemps à vos proches même avec la version gratuite. L'entreprise supprimera sa limite de 40 minutes pour les partys virtuels de Noël et du jour de l'An.