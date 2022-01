Itinérants et froid extrême: Mike Ward offre son aide à Valérie Plante

Avec les informations de Noovo Info

Avec les alertes de froid extrême, l'humoriste Mike Ward a demandé l'approbation de la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, afin d'installer plusieurs abris pour les itinérants.

«Donnez le go et je peux les faire installer d’ici une semaine. Un simple oui de votre part et personne d’autre va mourir de froid cet hiver», a écrit l'humoriste via sa page Facebook.

Deux personnes sans domicile ont été retrouvées sans vie dans les derniers jours en raison du temps glacial.

Mme Plante a répondu quelques heures plus tard à la proposition de Mike Ward, sans toutefois affirmer qu'elle était en accord avec l'idée.

Une réponse qui ne semble pas avoir satisfait Mike Ward.