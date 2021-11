Le gouvernement Legault demande à Ottawa de prendre ses responsabilités pour le contrôle des armes à feu au pays, à la suite du meurtre de Thomas Trudel, 16 ans, à Montréal dimanche.

François Legault a à son tour réagi à cet assassinat survenu en pleine rue dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Aucune arrestation n'a été effectuée et le mystère entourant cette affaire plane toujours.

Découragé de voir autant de fusillades se produire ces derniers mois dans la métropole, le premier ministre va jusqu'à dire que ce n'est pas le Montréal qu'il connaît.

«C'est terrible, je ne reconnais pas Montréal.» -François Legault, premier ministre du Québec

À l'instar de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du chef du SPVM, Sylvain Caron, M. Legault presse le fédéral d'en faire plus. Sa ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, abonde dans le même sens et déplore ne pas avoir de nouvelles du nouveau ministre de la Sécurité publique, Marco E. L. Mendicino, et du ministre de la Protection civile, Bill Blair, à qui elle a fait parvenir une demande de rencontre.

«Il faut que le fédéral call la shot.» -Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

Québec réclame aussi des frontières plus étanches et que le Code criminel soit revu afin que les peines soient plus «conséquentes et dissuasives».

«Le gouvernement fédéral c'est sa responsabilité les armes [...] Il doit aussi s'occuper des frontières, les armes arrivent par les frontières... Nos 55 corps de police sont là-dessus, ils échangent des renseignements, mais on a besoin aussi du renseignement fédéral.» -Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

Cette sortie publique de la ministre survient également au lendemain d'un nouvel épisode de violence impliquant des armes à feu. Deux adolescents ont tenté d'enlever un autre jeune à la sortie des classes à l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle à Laval, hier. Un des suspects, âgé de 17 ans, a sorti une arme et fait feu dans les airs avant de prendre la fuite.

Le gouvernement Legault a déjà dépensé 90 millions pour renforcer la répression et la saisie d'armes illégales.