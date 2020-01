Jean Charest ne sera pas candidat à la chefferie du Parti conservateur

« Au cours des dernières semaines, les appels ont été nombreux et insistants à la grandeur du pays pour que je me porte candidat au leadership du Parti conservateur du Canada (PCC). Dans ce contexte, j'ai amorcé une réflexion, avec en filigrane plusieurs thèmes qui me sont chers et qui concernent l'avenir de mon pays, notamment l'unité canadienne, les questions environnementales et la gestion de nos ressources naturelles, l'économie et les finances publiques ainsi que la place du Canada à l'international. Je m'inquiète vivement que la population canadienne soit politiquement divisée et que cela soit devenu un frein à notre développement. Notre pays a besoin d'une alternative politique nationale qui a pour ambition de représenter chaque région du Canada sans exception. L'avenir du Canada en dépend. Sur le plan environnemental, le PCC devra aussi présenter un plan crédible et ambitieux pour la gestion de nos ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Un n'exclut pas l'autre! Pour l'ensemble, je fais les constats suivants : Les règles de la course au leadership ne favorisent pas un candidat issu de l'externe, d'autant plus que l'échéancier est très serré;

Mes positions sur plusieurs enjeux de société reposent sur des convictions profondes. Force est de constater que le Parti conservateur du Canada s'est profondément transformé depuis mon départ en 1998;

J'ai une vie familiale heureuse ainsi qu'une vie professionnelle très active au sein du cabinet d'avocats McCarthy Tétrault. Après mûre réflexion, je n'ai pas l'intention de me porter candidat. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages d'appui et qui se sont mobilisés autour de ma candidature potentielle. »