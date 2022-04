Jean-Marc Vallée est mort d'un «malaise cardiaque soudain»

Dans son rapport rendu public hier, le coroner Donald Nicole a conclu que Jean-Marc Vallée est mort de causes naturelles, le jour de Noël. Le cinéaste de 58 ans a succombé à un «malaise cardiaque soudain», quelques minutes après être arrivé à sa résidence de Berthier-sur-Mer, dans Chaudière-Appalaches.

Sans le savoir, il souffrait d'athérosclérose sévère, ce qui veut dire que ses artères étaient durcies par l'accumulation de dépôts de graisse. Son décès est attribuable à une thrombose, soit un caillot de sang qui est venu boucher le vaisseau.

«Jean-Marc Vallée est décédé d’une arythmie cardiaque fatale consécutive à une thrombose aiguë de la branche interventriculaire de l’artère coronaire gauche, secondaire à une athérosclérose coronarienne sévère.» Me Donald Nicole, coroner

L’autopsie a été pratiquée le 28 décembre à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, soit deux jours après que le réalisateur ait été découvert inanimé par un ami, inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. Son corps était dans le salon, allongé au sol près du foyer, avec son cellulaire à côté de ses mains, ce qui pourrait voiloir dire qu'il aurait tenté d'appeler à l'aide.

Le dossier médical de Jean-Marc Vallée ne comportait aucun diagnostique qui pouvait laisser présager un risque de problème cardiaque, selon le coroner Nicole.

L'analyse toxicologique a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait aucune trace d'alcool ou de substances pouvant avoir contribué à son décès.

L'enquête policière a quant à elle démontré qu'il n'y avait aucun élément criminel ou marque de violence sur les lieux. Une partie de son épicerie et des effets personnels étaient encore dans sa voiture.

La famille, notamment ses deux fils Alex et Émile, annoncera bientôt les détails des commémorations en sa mémoire.

La carrière de Jean-Marc Vallée a été propulsée à la suite du film C.R.A.Z.Y., paru en 2005. On lui doit aussi The Young Victoria (2009), Café de Flore (2011), The Dallas Buyers Club (2013) et Big Little Lies (2017).