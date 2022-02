Jérémy Gabriel et sa mère déposent une poursuite au civil contre Mike Ward

Le chanteur Jérémy Gabriel et sa mère Sylvie intentent une nouvelle poursuite, cette fois au civil, contre l'humoriste Mike Ward.

Les requêtes déposées à la Cour du Québec et à la Cour supérieure totalisent 372 600$, soit 288 000$ pour le chanteur et 84 600$ pour sa mère.

Le clan Gabriel estime que l'humoriste était "mauvaise foi, avec intention de nuire, s'attaque au demandeur et cherche à le ridiculiser, à l'humilier et à l'exposer à la haine ou au mépris de son public (...) qu'il s'agit d'attaques personnelles qui ne sont aucunement justifiables en contexte de spectacle". La poursuite allègue que les propos de Mike Ward ont eu un effet destructeur sur Jérémy et sa mère et qu'ils ont brisé leurs vies.

C'est pour obtenir justice

L'avocat de Jérémy et Sylvie Gabriel, Me Séphane Harvey a expliqué à Noovo Info que cette poursuite au civil vise à rendre justice à ses clients, car le plus haut tribunal au pays a rejeté leur demande en octobre dernier. Ils invoquent un article du Code civil donnant 3 mois à la partie demanderesse pour s'adresser au forum approprié. Me Harvey se défend de s'acharner sur Mike Ward "Je pense que ça va dans la continuité du combat qui a déjà été entrepris par la famille Gabriel".

L'avocat de Mike Ward, Me Julius Grey n'est pas de cet avis. Le juriste estime que "ce n'est pas sérieux, insoutenable en droit et que le délai de la requête est prescrit de toute façon". Ce sera au tribunal de trancher sur la question.

Une longue saga

Cette bataille juridique a commencé en 2015 avec une plainte déposée devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a condamné Mike Ward a versé 35 000$ à titre de dommages à Jérémy Gabriel et 7000$ à sa mère, Sylvie.

En 2019, la Cour d'appel a confirmé ce jugement, tout en éliminant le montant accordé à la mère. La cause s'est ensuite rendue devant la Cour suprême du Canada qui a invalidé le tout en octobre dernier donnant raison à Mike Ward.

Jérémy Gabriel est atteint depuis sa naissance, en 1996, du syndrome de Treacher Collins, une maladie congénitale caractérisée chez lui par des malformations au niveau de la tête et une surdité sévère.