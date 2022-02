JEUX DE PÉKIN: Kim Boutin remporte le bronze en patinage de vitesse

La Sherbrookoise Kim Boutin a remporté la médaille de bronze en patinage de vitesse à l'épreuve de 500 m. C’est une quatrième médaille olympique pour l'athlète de 27 ans qui avait causé la surprise aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

La jeune femme avait remporté l'argent au 1000m et deux médailles de bronze au 500m et au 1500m en plus de se voir confier l'honneur d'être porte-drapeau à la cérémonie de clôture.

La patineuse est parvenue à défendre sa 3e place devant la Chinoise Zhang Yuting tout au long de la course, lundi matin. Kim Boutin a été devancée par la Néerlandaise Suzanne Schulting et l'Italienne Arianna Fontana qui ont remporté l'argent et l'or.

Sa coéquipière Alyson Charles a terminé 3e en finale B tandis que la Trifluvienne Florence Brunelle a malheureusement été disqualifiée pour avoir causé une chute en quart de finale.

UN DOUBLÉ EN SURF DES NEIGES

L'histoire olympique du jour revient certainement à Maxence Parrot qui a monté sur la plus haute marche du podium à l'épreuve du slopestyle, en surf des neiges. L'athlète de 27 ans a travaillé sans relâche pour retrouver la forme après avoir combattu un cancer des ganglions en 2019.

Son compatriote canadien Mark McMorris a remporté le bronze à cette même épreuve.