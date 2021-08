Les Canadiennes championnes olympiques au soccer!

Le Canada a envoyé un électrochoc à la planète «foot», vendredi matin, en devenant champion olympique au soccer féminin! Les Canadiennes l'ont emporté 2-1 sur la Suède en tirs de pénalité dans un match à couper le souffle.

Les deux équipes ont étiré le suspense jusqu'à la toute fin en exécutant 12 tirs de barrage pour déterminer le vainqueur. C'est Julia Grosso, 20 ans, qui a marqué le but en or pour le Canada après que la gardienne de but Stéphannie Labbé ait réussi un autre arrêt crucial pour garder son équipe dans le match.

Les Canadiennes ont tiré de l'arrière 1-0 une bonne partie de la rencontre avant l'octroi d'un «penalty» qui a permis à Jessie Fleming de créer l'égalité. L'athlète de 23 ans de London en Ontario a ajouté un autre but lors de la séance de tirs de barrage. Fleming avait également marqué sur un «penalty» contre les États-Unis pour forcer la prolongation lors du match de demi-finale.

L'équipe féminine de soccer avait remporté le bronze aux Jeux de Rio.

Francois Nel/Getty Images

Brad Smith/ISI Photos/Getty Images