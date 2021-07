JEUX DE TOKYO: L'or en aviron et victoire extraordinaire au soccer!

Les Canadiennes nous ont fait vivre de grandes émotions ces dernières heures à Tokyo notamment en aviron avec une médaille d'or en huit de pointe. Les filles sont montées sur la plus haute marche du podium devant la Nouvelle-Zélande et la Chine.

L'équipe composée de Lisa Roman, Kasia Gruchalla-Wesierski, Christine Roper, Susanne Grainger, Andrea Proske, Madison Mailey, Sydney Payne Avalon Wasteneys ainsi que la barreuse Kristen Kit ont pris les devants dès le début de la course sans jamais ralentir. Vous pouvez revivre le moment en cliquant ICI.

Il s'agit de la première médaille d'or pour le Canada dans cette discipline depuis les Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

Le Canada compte un total de 11 médailles avec 3 d'or, 3 d'argent et 5 de bronze.



UNE VICTOIRE ÉPOUSTOUFLANTE AU SOCCER

Les Canadiennes ont aussi offert une prestation extraordinaire, au soccer, en éliminant l'équipe brésilienne pour accéder aux demi-finales. La gardienne de but Stéphanie Labbé a été époustouflante en tir de barrage en réalisant deux arrêts consécutifs pour donner la victoire aux siens 1-0.

La séance de tirs au but avait très mal commencé pour le Canada alors que la plus grande buteuse du soccer féminin, Christine Sinclair, a manqué sa chance d'ouvrir la marque avec une tir centré et plein centre du filet.

Les Canadiennes avaient remporté le bronze aux Jeux de Rio contre le Brésil.

En trampoline, Rosie MacLennan n'a pas été en mesure d'offrir une nouvelle médaille au Canada après avoir remporté l'or aux Jeux de Londres et de Rio. L'athlète de 32 ans a terminé l'épreuve au quatrième rang.

Enfin, en natation, Penny Oleksiak a terminé quatrième au 100 mètres style libre à 7 centième de seconde de de l'Australienne Cate Campbell qui a remporté bronze. Il lui manque une seule médaille pour établir un nouveau record canadien avec une récolte de 7 podiums olympiques.