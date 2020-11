Joe Biden est le 46e président américain

Quatre jours après le scrutin, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis, grâce à une victoire en Pennsylvanie.

Ce gain permet au candidat démocrate de franchir le chiffre magique des 270 grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection et battre Donald Trump qui n'obtiendra pas un second mandat.

Joe Biden assure qu'il sera «le président de tous les Américains». Il livrera son discours de victoire à 20h, samedi soir.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Joe Biden avait pris la tête par plus de 27 000 en Pennsylvanie avec 96% des votes dépouillés, en fin de journée vendredi. Il mène également en Georgie, Arizona et Nevada.

L'ancien vice-président sous Barack Obama a martelé dans un discours, vendredi soir, qu'il remporterait l'élection par une majorité claire et que les Américains devaient être patients.

Pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis compteront sur une femme à la vice-présidence. Kamala Harris, 56 ans, devient du même coup la première personne noire à occuper ce poste.

Trump rejette l'élection de Biden

Plusieurs médias rapportent que Donald Trump disputait une ronde de golf en Virginie lorque la victoire de son rival a été confirmée.

Alors qu'il a l'habitude de s'exprimer sur Twitter, le président sortant a fait connaitre sa réaction dans un communiqué.

Il affirme que cette élection «n'est pas terminée». Il accuse Joe Biden de se «précipiter» pour s'annoncer «faussement vainqueur» pour éviter que la vérité n'éclate.

Trump assure que dès lundi, son équipe entamera des procédures judiciaires.

Statement from President Trump:



"this election is far from over. Joe Biden has not been certified as the winner of any states, let alone any of the highly contested states headed for mandatory recounts, or states where our campaign has valid and legitimate legal challenges" pic.twitter.com/GTnqhxYizy — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) November 7, 2020

Depuis mardi, il a accusé les démocrates de voler l'élection et a promis d'intenter diverses procédures judiciaires en lien avec le dépouillement des votes par la poste.

D'ailleurs, son avocat, Rudy Giuliani a déclaré «qu'aucun Républicain n'a eu la chance de voir ces bulletins de votes», quelques instants après la confirmation de la victoire de Biden.

Dimanche matin, Trump, revendiquait encore sa victoire sur Twitter.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Il est le premier président américain à ne pas être réélu pour un second mandat depuis George W. Bush en 1992. La passation des pouvoirs aura lieu le 20 janvier à midi tel qu'inscrit dans la Constitution.

Les 538 grands électeurs devront d'abord se réunir, en décembre, pour désigner officiellement le nouveau président.

La course pour le Sénat demeure serrée avec 48 sièges de chaque côté, alors que la majorité est fixée à 51.

Des réactions chez nous et ailleurs

Très prudent dans ses commentaires depuis l'élection de mardi, le premier ministre du Canada Justin Trudeau n'a pas tardé à féliciter Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire.

Félicitations, @JoeBiden et @KamalaHarris. Nos pays sont de proches amis, partenaires et alliés. Nous avons une relation unique sur la scène internationale. J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Le premier ministre du Québec François Legault a aussi tenu à souligner la future collaboration entre son gouvernement et l'administration Biden.

Je félicite @JoeBiden pour sa campagne et sa victoire aux présidentielles américaines.

Je suis déterminé à travailler avec la nouvelle administration pour faire prospérer notre relation et pour devenir la batterie verte du nord-est de l’Amérique. — François Legault (@francoislegault) November 7, 2020

Je félicite aussi la vice-présidente élue, Mme Kamala Harris, qui a passé une partie de sa jeunesse à Montréal. @KamalaHarris , on a hâte de vous revoir chez nous. Vous serez toujours la bienvenue au Québec. — François Legault (@francoislegault) November 7, 2020

La mairesse de Montréal Valérie Plante avait ouvertement donné son soutien à Joe Biden avant le scrutin.

L’attente en a valu le coup. Félicitations @JoeBiden! @KamalaHarris, vous marquez l’histoire aujourd’hui en brisant un autre plafond de verre. #election2020 — Valérie Plante (@Val_Plante) November 7, 2020

La mairesse de Paris Anne Hidalgo s'est permis quelques mots d'anglais pour féliciter les nouveaux élus.

Welcome back America ! Félicitations à @JoeBiden et @KamalaHarris pour cette élection ! Alors que nous allons célébrer les 5 ans de l’Accord de Paris, cette victoire est un beau symbole pour plus que jamais agir ensemble face à l’urgence climatique. 🇺🇸 #Election2020 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 7, 2020

Le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson s'est aussi exprimé:

Les Américains sortent dans les rues

Sur les réseaux sociaux des images de foules en liesse à New York et Washington ont rapidement fait leur apparition.

We just learned that Joe Biden has been elected 46th President of the United States, New York can’t stop cheering. 🇺🇸 #PresidentElectJoe #bidenharis2020 #Election2020results pic.twitter.com/IrhDXTPBRd — Quentin A. Alexandre (@qa_alexandre) November 7, 2020