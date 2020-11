Joe Biden veut unir plutôt que diviser

Joe Biden a été accueilli sur scène par la vice-présidente Kamala Harris.

La politicienne de 56 ans a brisé plusieurs plafonds de verre d'un coup en devenant la première femme, la première Afro-Américaine et la première Américaine d'origine asiatique élue à la vice-présidence des États-Unis.

La nomination de la sénatrice de Californie trouve des échos au Québec. Mme Harris a vécu cinq ans à Montréal, où elle a obtenu son diplôme d'études secondaires de l'école secondaire de Westmount en 1981.

L'établissement et plusieurs de ses anciens camarades de classe lui ont rendu hommage dans les dernières heures.

Donald Trump n'a toujours pas concédé la victoire. Au contraire, il a publié une série de tweets dimanche matin dans lesquels il répète qu'on lui a volé l'élection.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.