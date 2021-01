Joggeuse de Potton en Estrie: Le propriétaire des chiens plaide coupable

Le propriétaire des trois chiens qui ont sauvagement attaqué une joggeuse à Potton en Estrie en mars 2019 plaide coupable.

Alan Barnes comparaissait cet avant-midi au Palais de justice de Granby. Il était accusé de négligence criminelle causant des lésions corporelles à Dominique Alain.

La victime âgée de 57 ans avait eu les muscles et tendons de ses bras et de ses jambes dévorés par les bêtes. La quinquagénaire a dû subir une douzaine de chirurgies à la suite de l'attaque et a conservé d'importantes séquelles, en plus de devoir adapter sa maison.

Quant aux trois chiens, ils avaient été euthanasiés après que l'analyse comportementale menée par la SPA de l'Estrie ait déterminé qu'ils représentaient un risque pour la population.

Les avocats suggèrent une peine de 6 mois de prison pour Alan Barnes, ainsi que 240 heures de travaux communautaires.

La décision sera rendue demain matin.

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Bell Média Montréal)

(Dominique Alain a été sauvagement attaquée par les trois chiens d'Alan Barnes alors qu'elle faisait son jogging sur le chemin de l'Aéroport dans le Canton de Potton le 29 mars dernier.)