Journée de commémorations pour les 20 ans du 11 septembre

ll y a 20 ans, les États-Unis étaient attaqués par des pirates de l'air d'Al-Qaïda à New York, en Viriginie et en Pennsylvanie. Près de 3000 personnes, dont 24 Canadiens, ont perdu la vie dans les attentats du 11 septembre 2001.

Dans une vidéo publiée vendredi soir, le président Joe Biden a appelé les Américains à l'unité. Selon lui, il s'agit de la plus grande force de sa population:

« L'unité fait de nous ce que nous sommes, les États-Unis à son meilleur. Pour moi, c'est la plus grande leçon du 11 septembre. (...) Ça ne veut pas dire que nous croyons tous la même chose. Nous devons avoir un immense respect et croire en cette nation. »

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb