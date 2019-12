Jusqu'à 25 cm de neige pour terminer l'année

La visibilité est réduite par endroit en raison de la poudrerie. Gardez vos distances et surtout adaptez votre conduite aux conditions climatiques et routières. #sécuritéroutière #poudrerie #hiver pic.twitter.com/ReZ671f5Nl

La pluie verglaçante qui tombe actuellement sur la grande région de Montréal pourrait compliquer les déplacements sur le réseau. Adaptez votre conduite aux conditions climatiques et routières. #sécuritéroutière #verglas #prudence pic.twitter.com/yQExOit0xd

«D'ici la fin de la journée, il va y avoir un changement vers la neige, donc les quantités de neige vont commencer à s'accumuler dès que le mélange va cesser. [...] Les régions qui ont eu un Noël brun ou vert, selon l'expression, on va avoir quelque chose de blanc pour commencer l'année.» -Simon Legault, météorologue à Environnement Canada

La pluie verglaçante et le grésil reçus aujourd'hui ont compliqué les déplacements, par endroits, rendant la chaussée partiellement glacée à partiellement enneigée. En fin de journée, on rapportait quelques sorties de route, mais aucune collision majeure. Le gros de la neige tombera ce soir et cette nuit.

De 15 cm à 20 cm de neige sont attendus sur le sud de la province. Cela inclut le grand Montréal , Laval , Lanaudière , les Laurentides , la Montérégie, Trois-Rivières, Drummondville, Québec et la Beauce. Des vents forts pourraient aussi causer de la poudrerie par endroits.

Mère Nature a décidé de faire parler d'elle en cette fin d'année 2019. Les Québécois qui devront se déplacer pour les festivités du Nouvel An devront braver la neige.

Un avertissement de pluie verglaçante était toujours en vigueur en fin d'après-midi pour Gatineau. Saguenay recevra aussi de la neige, mais en moindre quantité.

Les automobilistes sont invités à consulter la carte interactive du Québec 511 pour connaître les conditions routières en temp réel.

Montréal en mode déneigement

Montréal a déclenché son opération de déneigement, vers 14h cet après-midi. Elle est lancée lorsque plus de 2,5 centimètres de neige se sont accumulés sur la chaussée.

1000 appareils et autant d'employés déblaient la neige et épandent des abrasifs sur les rues et trottoirs de la Ville.

Des vols annulés

Il n'y a pas que les conditions routières qui seront perturbées par cette météo hivernale, le transport aérien aussi.

Plus de 120 vols en partance de l'aéroport Montréal-Trudeau, principalement en direction de Toronto, Ottawa, Québec, Boston et New York, ont été annulés au courant de la journée.

Les voyageurs qui ont un vol prévu aujourd'hui ou demain ont tout intérêt à vérifier l'horaire sur le site web de l'aéroport.

Le premier ministre Justin Trudeau a invité les citoyens à être vigilants lors de leurs déplacements.

Au gens de l’Ontario et du Québec qui sont touchés par la tempête d’aujourd'hui : veuillez rester en sécurité et obéir aux autorités locales. Merci aux équipes qui travaillent fort pour déblayer les routes et aider les gens à traverser la tempête. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 30, 2019

(Avec la collaboration d'Andrée-Anne Barbeau, journaliste Bell Média Montréal)