JUSTICE : 5 accusations déposées contre Luc Wiseman

Le producteur de télévision, Luc Wiseman a brièvement comparu cet avant-midi au Palais de justice de Montréal.

L'homme de 65 ans n'était pas présent à la Cour. Il avait plutôt choisi d'être représenté par son avocat.

Wiseman fait face à 5 chefs d'accusation, soit production et possession de pornographie juvénile, agression sexuelle, attouchements et voies de fait sur une adolescente de moins de 16 ans. Une ordonnance de non-publication empêche les médias de dévoiler son identité et le lien avec l'accusé.

Luc Wiseman est en liberté en attendant son procès, toutefois il devra s'abstenir d'être en présence d'adolescents(es). L'ancien président du Groupe Avanti a été arrêté le mois dernier.

Son dossier reviendra devant le tribunal le 7 septembre prochain.