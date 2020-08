JUSTICE: Des parents réclament l'option de l'école en ligne à l'automne

Quatre mères pourraient poursuivre le gouvernement Legault sur sa décision de forcer les enfants à retourner physiquement à l'école à l'automne.

Une mise en demeure a été envoyée hier au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lui demandant notamment d'offrir une autre option comme l'école en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Elles ont fait appel à l'avocat Julius Grey pour les représenter, inquiètes pour la santé et sécurité de leur progéniture.

Me Grey estime que le choix d'envoyer les enfants à l'école revient aux parents et que forcer le retour en classe contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés.

« On ne remet pas en doute le droit du gouvernement de rouvrir les écoles, mais on pense que nous avons le droit à une exemption. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école physiquement à cause de leur vulnérabilité ou de leurs craintes devraient pouvoir recevoir les services raisonnables au domicile. C'est ça qu'on demande. C'est la solution ontarienne, les écoles seront ouvertes si le gouvernement le choisit, mais elles ne seront pas obligatoires physiquement. » - Me Julius Grey, avocat

Une pétition lancée dimanche par une des mères, Sarah Gibson, pour réclamer des changements au plan de Québec a déjà récolté 7 700 signatures.

Les signataires demandent notamment « que le Ministère de l’Éducation révise le plan pour la rentrée scolaire afin d'offrir aux familles le choix entre l'apprentissage à l'école et à la distance et d’assurer le financement et d’attribuer les ressources nécessaires ». Ils ajoutent également que le gouvernement devrait étudier « la possibilité du dépistage de tous les élèves, enseignants et membres du personnel des écoles dans les deux semaines avant la rentrée de chaque établissement. »

Le gouvernement doit présenter son plan de retour en classe révisé la semaine prochaine. Le plan initial a été dévoilé en juin. Sur Twitter, le ministre Roberge indique avoir hâte « de rassurer tout le monde en début de semaine prochaine ».