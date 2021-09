JUSTICE: Ugo Fredette veut un nouveau procès

Ugo Fredette, déclaré coupable il y a près de deux ans de deux meurtres au premier degré à St-Eustache et Lachute, veut un nouveau procès.

Le meurtrier s'adresse aujourd'hui à la Cour d'appel. L'audience avait lieu ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme.

Elle survient quatre ans, jour pour jour, après qu'il ait assassiné sa conjointe Véronique Barbe et l'automobiliste, Yvon Lacasse, en plus de se sauver avec un enfant de 6 ans. Le fuyard avait finalement été arrêté en Ontario, après une cavale de plus de 24h.

C'est donc une journée très difficile pour les familles des victimes. Les proches de Véronique Barbe étaient d'ailleurs présents dans la salle d'audience.

Fredette estime que des erreurs ont été commises lors de son premier procès, notamment dans les directives données par le juge aux jurés.

L'homme de 45 ans avait écopé de l'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Les familles des victimes s'étaient montrées déçues de la sentence. Elles auraient aimé que Fredette écope de 25 ans de prison pour chaque victime, comme l'avait réclamé la Couronne.