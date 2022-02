Justin Trudeau a convoqué le Groupe d'intervention en cas d'incident

Justin a convoqué hier le Groupe d'intervention en cas d'incident pour déterminer la meilleure façon de maîtriser les occupations et les barrages illégaux au pays.

Le premier ministre a assuré qu'il veillait à ce que les autorités municipales, provinciales et fédérales aient tout ce qu'il faut pour protéger la sécurité publique.

Parmi les mesures, il y a entre autres la mise en place d'amandes et de sanctions plus lourdes pour les contrevenants.

Ottawa continue d'évaluer la meilleure possibilité pour mettre fin aux barrages, entre autres à Windsor, qui ont d'importantes conséquences sur l'économie.

