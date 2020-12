Justin Trudeau déconseille à son tour les voyages à l'étranger

Justin Trudeau invite à son tour les Québécois à ne pas voyager pendant le temps des Fêtes en raison de la COVID-19. C'est un des nombreux sujets qu'il a abordé en conférence de presse cet après-midi pour faire le point sur la vaccination aux pays et aux diverses mesures en place pour lutter contre la pandémie.

Le premier ministre du Canada déconseille tout voyage non essentiel à l'étranger actuellement, au même titre que les chefs de partis à Québec l'ont fait hier. Justin Trudeau n'a toutefois pas l'intention de fermer les frontières ni de restreindre la liberté de ceux qui décident de partir.

Il a rappelé qu'il y a une quarantaine obligatoire de 14 jours à respecter au retour au pays, mesure qui a fait ses preuves selon lui. Les services frontaliers vérifient le plan de quarantaine des voyageurs et les autorités locales effectuent des suivis fréquents. Il ne compte pas resserrer les exigences actuelles, estimant que les conséquences d'un non-respect sont assez sévères.

Justin Trudeau fait appel au bon jugement des Québécois.

« Je tiens à rappeler à tout le monde que vous ne devriez pas voyager à l'étranger en ce moment. Les aéroports ne devraient pas être achalandés. Si vous avez réservé un voyage, repensez-y. [...] On est effectivement préoccupés avec le nombre de gens qui considèrent aller dans le Sud. Choisir de rester à la maison et au Canada ce Noël, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour sa famille et les travailleurs de première ligne. »

- Justin Trudeau