Kiev est toujours aux mains des Ukrainiens selon le président Zelenskyy

Les forces armées de l'Ukraine poursuivent la lutte contre les troupes russes. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, affirme dans une vidéo diffusée ce matin, que les tentatives russes d'entrer à Kiev ont été repoussées et les plans de Moscou de s'emparer rapidement de la capitale sont infructueux.

La Russie serait «de plus en plus frustrée» par la résistance de l'armée ukrainienne, selon un haut responsable du Pentagon.

Les tirs des missiles se poursuivent. De violents combats se déroulent notament sur l’une des artères principales, où l’armée de terre ukrainienne dit avoir détruit une colonne de cinq véhicules russes, dont un char d'assaut.

Selon le maire de Kiev, la nuit a été «difficile» alors qu'il soutient que les Ukrainiens vont se défendre bec et ongle contre l'invasion russe.

Plus de 25 000 armes ont été distribués à des civils dans la capitale.

Par ailleurs, la République tchèque va faire don d'armes et de munitions pour une valeur de 7,6 millions d'Euros, soit plus de 10 M$ canadiens, pour aider le Ukrainiens à se défendre.

Dans un discours émouvant, le président ukrainien a accusé les forces russes de frapper des zones de civils et des infrastructures, y compris des immeubles à appartements, des ponts et des écoles.

Avec des bilans faisant état de centaines de victimes, il y avait également des signes croissants que le président russe Vladimir Poutine pourrait chercher à renverser le gouvernement ukrainien, élu démocratiquement. Il s'agirait alors de son effort le plus audacieux à ce jour pour redessiner la carte du monde et ramener l'influence de Moscou à l'époque de la guerre froide.

Alors que son pays était confronté à des explosions et des tirs, et que le sort de Kiev était en jeu, le président Zelenskyy a lancé un appel au cessez-le-feu.

Il a aussi plaidé pour accélérer l'adhésion de son pays à l'Union européenne (UE) et exhorté d'autres pays à adhérer au retrait de la Russie du système international de paiement bancaire électronique SWIFT, notant que l’Allemagne et la Hongrie devraient faire preuve de «courage» et accepter le mouvement.

Par ailleurs, il a décliné l'offre des États-Unis de l'évacuer de la capitale, selon ce que rapporte l'embassade britannique en Ukraine, ce matin.

Le président Zelenskyy aurait dit qu'il doit rester à Kiev, où sont les combats. «Ma place est ici. J'ai besoin de munitions, pas d'un transport», ajoute le Tweet.

