L'absence de Québécois avec les Canadiens fait réagir les politiciens

L'absence de Québécois dans la formation des Canadiens, lundi soir, fait réagir les partisans, analystes sportifs et même la classe politique.

Pour la première fois en 111 ans, aucun joueur natif de la Belle province n'a sauté sur la glace face aux Oilers. La situation était justifiée par l'état de santé de Phillip Danault et Jonathan Drouin, jumelé au retrait d'Alex Belzile pour faire de la place à Paul Byron.

Interpelé sur le sujet durant sa conférence de presse sur la pandémie, François Legault trouve «malheureux» qu'il n'y ait pas plus de Québécois au sein du Tricolore. Selon lui, il y a plusieurs joueurs talentueux qui évoluent dans la LNH. Le premier ministre affirme même que l'organisation aurait pu faire un effort supplémentaire au dernier repêchage.

« Peut-être qu'un jour si on a les Nordiques, il y aura une compétition pour savoir celui qui a le plus de joueurs québécois. (...) Je pense que ça commence par en haut. Geoff Molson et Marc Bergevin doivent être sensibles au fait que les Québécois aiment ça voir des Québécois. »

- François Legault, premier ministre du Québec