L'acteur Alec Baldwin tue accidentellement une collègue lors d'un tournage

Un tournage a tourné au drame au Nouveau-Mexique hier alors que l'acteur américain Alec Baldwin a tué par accident la directrice de la photographie, Halyna Hutchins et a blessé le réalisateur du film "Rust".

La femme de 42 ans a été transportée à l'hôpital par hélicoptère où son décès a été constaté. Le réalisateur, Joel Souza, 48 ans est traité aux soins intensifs.

L'arme utilisée pour tourner le western devait pourtant être chargée à blanc. Aucune accusation n'est portée pour l'instant contre Baldwin.

L'acteur s'est exprimé sur Twitter ce midi indiquant ne pas avoir de mots pour exprimer son choc et sa tristesse à la suite de l'accident tragique. Il affirme avoir le coeur brisé et assure collaborer pleinement à l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

L'enquête se poursuit. Le tournage est suspendu pour une durée indéterminée. Baldwin est le co-producteur du film.

Twitter/L'annonce a été faite par voie de communiqué hier.

L'acteur Brandon Lee était décédé dans des circonstances similaires lors du tournage du film "The Crow" en 1993.