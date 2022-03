L'agresseur de la fillette de Pointe-aux-Trembles apte à subir son procès

L'agresseur de la fillette de 10 ans à Pointe-aux-Trembles, la semaine dernière, était de retour en Cour aujourd'hui.

Tanvir Singh est jugé apte à subir son procès. L'accusé de 21 ans devra toutefois être évalué à l'Institut Philippe-Pinel pendant 30 jours pour déterminer sa responsabilité criminelle.

L'homme risque jusqu'à 14 ans de prison pour avoir sauvagement attaqué la jeune fille, pour aucune raison apparente, alors qu'elle marchait avec une amie sur le boulevard du Tricentenaire près de Notre-Dame. Les deux amies revenaient de l'école pour aller diner.

Aussitôt, les policiers avaient émis l'hypothèse que des problèmes de santé mentale soient en cause.

Sinhg est accusé de voies de fait graves, voies de fait armés, voies de fait causant des lésions corporelles et possession d’une arme.

Il sera de retour devant le tribunal le 25 avril.

Deux passants se sont interposés pour maîtrisé l'individu avant que des patrouilleurs du SPVM lui passent les menottes. L'un d'eux, Dominique Roy, a parlé en exclusivité à l'équipe de Noovo Info.

Par ailleurs, la campagne de sociofinancement Go Fund Me lancée par l'animatrice Kim Rusk de l'émission du matin Le Boost au 94.3 Énergie, pour soutenir la fillette et sa famille, a permis de récolter 44 000 $ jusqu'à maintenant.