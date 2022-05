L'asphalte posé l'an dernier sur la Métropolitaine devra être refait

On efface et on recommence. C'est exactement ce qui se passera sur l'autoroute Métropolitaine puisque l'asphalte installé l'an dernier devra être arraché et refait sur plus de 11 kilomètres.

Le tronçon problématique va du boulevard Provencher dans l'Est à l'autoroute 520 dans l'Ouest. C'est que le bitume utilisé par l’entrepreneur Roxboro Excavation n'était pas de bonne qualité, selon Transports Québec qui affirme n'avoir jamais vécu une telle situation auparavant.

La chaussée avait un effet de "ressuage" qui donne l'impression que la route est mouillée. Le phénomène se produit lors des journées de grande chaleur où le bitume remonte vers la surface.

L'asphalte sur la portion entre le chemin Canora et le chemin de Côte-de-Liesse, dans l'Ouest, devra être complètement refait dans les prochaines semaines.

«Il va y avoir plusieurs blitz de nuit et de fin de semaine qui vont débuter au cours du mois de juin.» -Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ

Pour le secteur entre le boulevard Provencher et le boulevard St-Laurent, une garantie de performance de 5 ans est assurée par l'entrepreneur qui devra effectuer des travaux correctifs au besoin. La garantie est de 4 ans pour la partie entre le boulevard St-Laurent et le chemin Canora.

Les frais engendrés seront assumés par l'entrepreneur.

«Pour les 5 prochaines années, il va y avoir une surveillance étroite de la part du ministère. Il va y avoir des patrouilles encore plus régulières. À partir du moment où on constate une non-conformité de la chaussée, l'entrepreneur devra refaire à ses frais la chaussée dans ce tronçon.» -Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ

Le projet de réfection majeur de la chaussée sur la 40 ne devait pas être réalisé avant 5 ans.