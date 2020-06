L’authentique ÉNERGIE 98.9 est de retour!

ÉNERGIE Québec entame un virage musical et ​redevient ÉNERGIE 98.9 avec plus de classique, plus de fun!

Dès le lundi 15 juin, la station de Québec rejoindra officiellement le réseau ÉNERGIE qui regroupe 10 stations au Québec et qui divertit le plus grand nombre d’auditeurs en adultes 25-54 ans à travers la province.

L’association historique entre ÉNERGIE et la musique a toujours été synonyme de succès. Avec le changement fait aujourd’hui, ÉNERGIE retrouvera la place de choix qu’elle a toujours eu auprès des gens de Québec.

Ne manquez pas le dévoilement de l'équipe d'animateurs ce lundi, dans l’émission matinale, à ÉNERGIE 98.9.

« On connait bien l’histoire d’amour entre les gens de Québec et le rock. Avec une programmation qui mettra en vedette Metallica, Nirvana, Green Day, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, et en franco des artistes assumés et accomplis tels que Les Trois Accords, Vincent Vallières, Bob Bissonnette, Andréanne A. Malette et Les Cowboys Fringants, nous sommes confiants de plaire aux auditeurs» -Daniel Tremblay, directeur général du marché de Québec