L'éditeur Michel Brûlé meurt dans un accident de vélo au Brésil

L'éditeur Michel Brûlé a perdu la vie dans un accident de vélo au Brésil hier après-midi.

L'homme de 56 ans a dérapé dans une pente pour heurter violemment un panneau de signalisation et un arbre. Il a terminé sa course dans un fossé en bordure d'une route située entre Buenos Aires et Guarapari.

Ces informations rapportées par le quotidien brésilien Tempo Real ont été confirmées à Noovo Info par son avocat, Me Charles Brochu.

Michel Brûlé demeurait à l'auberge de son frère depuis le mois de décembre.

TempoReal.com/Michel Brûlé a heurté un panneau de signalisation avant de faire une chute fatale.

Michel Brûlé était en attente de sa sentence pour agression sexuelle sur une femme qui était venue lui présenter un manuscrit en 2014. Il devait se présenter en Cour la semaine dernière. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales exigera une preuve de décès pour fermer le dossier.

Michel Brûlé a fondé en 1993 la maison d'édition "Les Intouchables" qui a notamment publié la série de romans "Amos Daragon" de Bryan Perro et le "Journal d'Aurélie Laflamme" d'India Desjardins.

En 2013, il s'était lancé dans la course à la mairie de Montréal, sans succès. Et à l'automne 2017, il avait été candidat à la mairie du Plateau-Mont-Royal.