L'entraineur-chef par intérim du Canadien remanie sa formation pour le match de ce soir

L'entraineur-chef par intérim du Canadien a décidé de jouer le tout pour le tout.

Dominique Ducharme a remanié sa formation de fond en comble en prévision du quatrième match de la série finale de la Coupe Stanley face au Lightning de Tampa Bay ce soir.

L'attaquant Jesperi Kotkaniemi et les défenseurs Erik Gustafsson et Jon Merrill seront laissés de côté, tandis que Jake Evans, Alexander Romanov et Brett Kulak seront sur la glace.

Ducharme dit qu'il ne s'agit pas ici de punir les joueurs mais bien de profiter au maximum des forces de chacun.

'' On voulait retrouver la ligne d'Evans, Byron, et Artturi Lehkonen, on pense que c'est un bon fit pour ce soir. On voulait pas défaire les duos de Gallagher, Danault, Caulfied, Suzuki. On utilise notre profondeur et puis à la défensive on veut amener des patineurs qui sont plus dynamiques''.