L'épidémie de coronavirus déclarée pandémie mondiale

Le coronavirus est désormais une pandémie mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS évoque des «niveaux alarmants de propagation et d'inaction» dans certains pays. Elle lance du même coup un appel au calme et à la solidarité.

Une pandémie est déclarée lorsqu'un nouveau virus se propage dans des populations qui ne sont pas immunisées.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A