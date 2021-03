L'étau se resserre autour du recteur de l'Université d'Ottawa

Plus de 5600 personnes ont signé une pétition pour réclamer la démission du recteur de l'Université d'Ottawa.

L'instigateur de la pétition, adressée à l'université et au premier ministre Justin Trudeau, dénonce d'une part, le geste démesuré de Jacques Frémont concernant la suspension d'une chargée de cours, Verushka Lieutenant-Duval. La professeur a utilisé le mot commençant par «N» dans un cours ce qui a semé toute une controverse. Ensuite, l'auteur de la pétition s'en prend à l'inaction du recteur dans le dossier du professeur Amir Attaran.

En plus de la démission, Louis-Joseph Brouillard demande que Jacques Frémont soit réprimandé publiquement selon le quotidien Le Droit.

Amir Attaran, professeur à la faculté de droit, a récemment créé une polémique sur son compte Twitter personnel en disant notamment que les Québécois sont racistes.

Rappelons que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a envoyé une lettre à l’établissement universitaire contre le professeur Attaran le 19 mars.

En guise de réponse à la lettre de monsieur Plamondon, le 21 mars, M. Frémont s’est dissocié des propos tenus par le professeur. Par contre le recteur ne les a pas condamnés et n'a pas non plus imposé de sanctions. Le premier ministre Justin Trudeau a réagit plutôt fermement la semaine dernière en disant que le «Québec bashing doit cesser».

Pour le moment l'université n'a émis aucun commentaire concernant la pétition qui circule en ligne.