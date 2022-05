L'été s'invite en mai dans le Grand Montréal

C'est le moment où jamais d'ouvrir la piscine et de monter la terrasse si ce n'est pas déjà fait. Le sud du Québec sera inondé de soleil et de chaleur presque toute la semaine.

Le mercure montera graduellement pour atteindre des maximums de 29°C jeudi, puis 30°C vendredi et samedi à Montréal selon les prévisions d'Environnement Canada. On ne verra pratiquement aucun nuage à l'horizon alors que le soleil sera également au rendez-vous en ce début de semaine avec des maximums entre 22°C et 26°C jusqu'à mercredi. Ce serait la première fois depuis le début des années 90 que le mercure oscille entre les 20 °C et les 30°C la même semaine si ça se concrétise.

Les nuits seront également plus chaudes avec des minimums de 15°C à 17°C sur la Métropole à compter de mercredi.

Les citoyens des Canton-de-l'Est auront aussi droit à un scénario similaire pour le soleil et la chaleur, mais devraient y penser à deux fois avant d'activer la thermopompe pour chauffer l'eau de la piscine! Leur compteur d'Hydro-Québec risque de surchauffer alors qu'on prévoit des températures près du point de congélation, la nuit, jusqu'à mercredi.

La normale de saison est généralement de 20°C, le jour, à cette période de l'année.