L'ex-chanteuse Jacynthe fait le saut en politique municipale à Laval

L'ex-chanteuse Jacynthe, populaire à la fin des années '90, fait le saut en politique municipale.

Jacynthe Millette-Bilodeau, maintenant âgée de 41 ans, tentera de se faire élire comme conseillère municipale à Laval lors des élections de novembre prochain. Elle se présente dans le quartier Vimont sous la bannière d'Action Laval.

L'artiste enseigne présentement l'anglais dans une école primaire lavalloise. Elle est maman de deux jeunes filles. Jacynthe affirme vouloir pousser son implication sociale encore plus loin.

« Je me sens interpellée comme femme, comme citoyenne et comme mère à m’investir dans le rôle d’élue municipale. À 41 ans, la politique me parle plus que jamais. Je désire offrir mon temps, mon engagement et mes connaissances pour l’avenir de ma communauté à Laval. Je veux que les citoyens de Vimont soient écoutés et que leur bien-être soit une priorité. - Jacynthe Millette-Bilodeau, candidate