L'extrême droite prolifère au Québec depuis 10 ans

Les évènements liés à des groupes d'extrême droite ont explosé de 6350% en 10 ans, au Québec, selon le dernier rapport du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR). Quarante-cinq groupes ont participé à plus de 500 rassemblements ces 10 dernières années.

La visibilité du mouvement qui était relativement marginale a grimpé en flèche après l'élection du président Donald Trump en 2017. Il a atteint son apogée, l'année dernière, avec 129 activités en incluant le mouvement contre les mesures sanitaires. Le groupe anti-immigration Atalante a été le plus actif de 2010 à 2020 en effectuant près de 200 sorties (194).

« Les résultats permettent d'établir clairement que l'extrême droite à non seulement connu une hausse importante de ses activités au cours de la dernière décennie, mais aussi que ses activités ont impliqué d'avantage de violence. La gravité de ces violences a eu tendance à augmenter. » - extrait rapport CEFIR

Les menaces et les discours haineux arrivent au premier rang (27%) de la violence véhiculée par les groupes d'extrême droite. Ils sont suivis des actes de vandalisme et méfaits dans 23% des cas. Le harcèlement et l'intimidation étaient aussi présents dans 21% des évènements recensés par le CEFIR.

L'organisme évaluera ces prochains mois à quel point la détresse psychologique des Québécois pendant la pandémie a contribué à enflammer le mouvement. À part l'élection de Donald Trump, l'attentat de la Mosquée de Québec, la vague de demandeurs d'asile à la frontière et la Loi 21 sur la laïcité de la CAQ ont tous nourri l'idéologie d'extrême droite selon le CEFIR.