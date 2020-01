L'Iran admet avoir abattu l'avion ukrainien par erreur

L'Iran fait volte-face et admet finalement avoir abattu l'avion ukrainien, mercredi, quelques instants après le décollage. L'écrasement du vol PS752 de la compagnie Ukraine Airlines International a coûté la vie à 176 personnes.

Téhéran affirme qu'il n'y a pas eu d'ordre d'abattre l'appareil. C'est un soldat qui a fait feu par erreur en croyant que l'avion était un missile de croisière, dans un contexte de haute tension avec les États-Unis. Un « brouillage » des télécommunications aurait empêché la réception d'un ordre de tir.

Selon un rapport de l'Agence France-Presse, le général de brigade Amirali Hajizadeh a affirmé que l'opérateur de missile a eu «10 secondes pour décider» et qu'il a pris la mauvaise décision. Le haut gradé dit endosser l'entière responsabilité de cette catastrophe et qu'il aurait préféré mourir que d'y assister.

Le président iranien Hassan Rouhani a présenté ses excuses sur Twitter, parlant d’une « erreur impardonnable ».

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm