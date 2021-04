L'Ontario en pause pour un mois

En Ontario, le premier ministre annoncera aujourd'hui que la province sera mise sur pause pour un mois. Doug Ford va resserrer les consignes sanitaires qui entreront en vigueur ce samedi pour une durée de 28 jours, selon la CBC.

Ça signifie que les commerces non essentiels pourront rester ouverts mais avec une capacité d'accueil limitée. Les commerces essentiels comme les épiceries pourront quant à eux accueillir la moitié des clients habituels. Les salles à manger des restaurants, les salons de coiffure et les gyms seront fermés.

Les élèves iront à l'école la semaine prochaine par contre on ignore pour le moment ce qui se passera après la semaine de relâche du 12 avril.

Le point de presse est prévu à 13h30.

Zone grise demandée par la Santé publique

Entretemps à Ottawa, la santé publique recommande au gouvernement de l'Ontario de faire passer la région de la capitale fédérale en zone grise avant le long weekend de Pâques, ce qui signifierait un reconfinement.

La Dre Vera Etches affirme que les consignes actuelles ne sont pas suffisantes pour freiner la propagation de la COVID-19.

En zone grise, les salles à manger des restaurants sont notamment fermées et les rassemblements à l'intérieur sont interdits.

Explosion de cas de Covid en Ontario

Selon les données publiéés hier, l'Ontario rapporte pour une 7e journée consécutive plus de 2000 cas. On en dénombre 124 pour la Ville d'Ottawa et 20 pour l'Est de l'Ontario.