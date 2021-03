L'Outaouais en situation de grande alerte

La propagation de la COVID-19 continue d'inquiéter le CISSS de l'Outaouais. La présidente-directrice générale adjointe, France Dumont affirme que la région est dans une «situation de grande alerte» selon ce que rapporte Radio-Canada. Mme Dumont a présenté cette analyse devant le conseil d'administration du CISSS hier soir.

L'Outaouais n'a pas encore basculé en zone rouge mais selon Madame Dumont, plusieurs facteurs inquiétants sont présents. D'abord, les urgences sont bondées ce qui est signe que la pandémie s’est accélérée. La région fait face à d’importants délais de dépistage de la maladie ou pour recevoir les résultats.

Le CISSS de l'Outaouais aurait pris des mesures pour ramener la situation à la normale.

Près de 200 employés supplémentaires ont été appelés en renfort.

En date de jeudi, 55 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan régional en Outaouais. On compte 342 cas actifs.

On voit une augmentation des cas dans certaines régions, on s’y attendait. Ce qui nous importe c’est que cette hausse des cas ne se traduise pas en hausse des hospit, comme en janvier.



Je continue de faire le bilan quotidiennement avec nos équipes de la Santé publique et D Paré. pic.twitter.com/CNjfzkjtgk