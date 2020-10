L'ouverture du Cinéma Guzzo de Saint-Jean-sur-Richelieu est reportée encore une fois

L'ouverture du futur Cinéma Guzzo de la rue Douglas est reportée pour la Xe fois. Le scénario s'est tellement répété que plusieurs Johannais n'y croient tout simplement plus.

Le projet initialement évalué à 12 M$ a été annoncé en 2016. Quatre ans plus tard, les travaux tournent au ralenti. L'installation des gicleurs est sur le point d'être complétée. Aucun siège n'est encore installé, à ce qu'on peut voir de l'extérieur du chantier.

Il faudra attendre pour l'installation de la marquise qui fait la marque de commerce des Cinémas Guzzo, puisque des modifications seront apportées au revêtement extérieur. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit autoriser les travaux pour accorder une autre prolongation du permis de construction, car le permis actuel est échu depuis le mois de juin.

Évolution des travaux - Hiver - Été & Automne 2020 (photos : Audrey Folliot & Benoit Chevalier, journalistes Bell Média)

À QUAND L'OUVERTURE ?

Le président et chef de la direction de Cinémas Guzzo, Vincenzo Guzzo, ne s'aventure plus à donner une date ferme pour l'ouverture officielle. En plus du retard dans les travaux, la pandémie a déjoué les plans du groupe qui doit composer avec le report de plusieurs grosses productions d'Hollywood. Aussi, les cinémas en zones rouges sont fermés jusqu'à la fin du mois d'octobre, mais pour l'instant, Saint-Jean-sur-Richelieu est en zone orange.

« On ne peut pas vous donner de date fixe. Pourquoi ? Parce qu'on ouvre un cinéma avec des films, pis on n'a pas de dates pour des gros films. On visait le 17 novembre parce qu'on avait James Bond, mais James Bond n'est plus là. Il s'en va au mois d'avril. Faut viser une autre date. » - Vincenzo Guzzo, président et chef de la direction Cinémas Guzzo

Vincenzo Guzzo avait fait une déclaration similaire l'été dernier en promettant une ouverture à la fin septembre, ce qui ne s'est pas concrétisé.

« La date privilégiée pour l'ouverture à Saint-Jean-sur-Richelieu est le 30 septembre puisque le lancement en salles de Wonder Woman est prévu le 2 octobre, c'est un gros film. La population est fébrile, mais ç'aurait été spécial d'ouvrir un cinéma en pleine pandémie alors on pense que cette date sera la meilleure. »

Photos : Étienne Phénix, journaliste Bell Média

M. Guzzo nie fermement avoir des problèmes financiers. Il affirme toutefois avoir été contraint de recourir à de l'aide extérieure pour la construction de l'immeuble.

« On a essayé de donner des contrats localement, à des sous-traitants locaux et certains de ces sous-traitants ont essayé d'abuser au niveau des prix. Donc on a dû aller chercher du monde de Montréal (...) et ça a retardé le projet. »

Cette déclaration a fait réagir le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), Michel Milot.« Je suis très surpris du commentaire de M. Guzzo. Vraiment, je m'attendais pas à un commentaire comme ça ce matin, parce que les gens se battent pour avoir des contrats dans la région. Je ne verrais pas l'intérêt de charger plus cher quand tu peux avoir toute ta machinerie et ta main-d'oeuvre à quelques mètres de ton bureau. »

La Chambre de commerce est surtout préoccupée par le peu d'espaces de stationnement dans ce secteur, ce qui risque de devenir rapidement un irritant majeur, un peu comme avec le cinéma Capitol/Cineplex en opération depuis plusieurs dizaines d'années sur la rue Richelieu.

« Je ne suis pas sûr qu'on a de la place pour deux cinémas dans la région, parce que Cineplex Odeon, ils n'ont pas l'intention de lancer la serviette comme ça. Le cinéma du centre-ville est là pour durer. » - Michel Milot, directeur général de la CCIHR

Le Méga-Plex Saint-Jean doit être le 10e de la chaîne Guzzo qui opère 141 salles de cinéma et emploie plus de 600 personnes.

Archives