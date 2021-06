L’urgence de l’Hôpital de Gatineau est fermée temporairement jusqu’à lundi, 16 h. C'est ce qu'a fait savoir le CISSS de l’Outaouais, vendredi soir, indiquant un manque de personnel pour expliquer le bris de service.

Des absences imprévues jumelées aux démissions des derniers jours entraînent une pénurie d'une vingtaine d'infirmières d'expertise sur les différents quarts de travail du plus important centre hospitalier de l'Outaouais.

La situation du manque de main-d’œuvre infirmière avec expertise force la fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Gatineau. Nous sommes conscients de l'impact d'une telle décision, mais le CISSS met tout en oeuvre pour stabiliser la situation et rouvrir le plus rapidement possible.

Josée Filion, pdg du CISSS de l’Outaouais