L'usine Casacades de Laval ferme ses portes

L'usine Cascades de Laval fermera ses portes le 30 juin prochain en raison de la pandémie. 54 personnes travaillent dans le bâtiment situé le long de l'A15.

La compagnie proposera aux travailleurs d'être relocalisés dans d'autres usines ailleurs au Québec.

L'usine de Laval produit principalement des serviettes de table destinées aux marchés commerciaux qui ont été durement ébranlés par la crise économique.

« La COVID-19 a impacté lourdement la fréquentation des restaurants, des hôtels et des édifices publics, des marchés desservis par l'usine de Laval. Cette situation, combinée à des coûts de logistique élevés, nous a incités à déplacer la production vers d'autres sites afin d'optimiser nos opérations, de réduire nos coûts et de créer des synergies. », a déclaré Jean-David Tardif, président et chef de l'exploitation de Cascades dans un communiqué publié ce matin.