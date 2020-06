La baleine de Montréal morte à la suite d'une collision ?

Des biologistes de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal ont été dépêchés, ce matin, à Sainte-Anne-de-Sorel en Montérégie où la baleine à bosse a été remorquée sous les yeux de nombreux curieux, hier soir.

Ils ont prélevé des tissus pour déterminer la cause de la mort de la femelle pesant plus de 17 tonnes et mesurant 10.2 mètres. Elle a été soulevée à l'aide d'un câble attaché à une immense grue.

De plus en plus d'indices tendent à démontrer qu'un impact avec un navire pourrait être à l'origine du décès. Les experts sur place ont trouvé des traces de sang et une hémorragie sur une partie de son corps ce matin. La nécropsie, soit un examen post-mortem, permettra peut-être aussi d'en savoir plus sur la cause de l'éloignement de son habitat naturel.

Il faut savoir qu'une douzaine de cétacés vivent dans le fleuve et près de la moitié sont menacés d'extinction.

Le baleine qui a ébloui les Montréalais avec ses sauts hors de l'eau la semaine dernière dans le Vieux-Port de Montréal a été localisé par un pilote maritime hier matin à Varennes près de l'île Beauregard. Ironie du sort, c'est ce même pilote qui l'avait repéré à la fin mai près du port de Montréal. Écoutez son témoignage...