La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'essouffle au Québec

Depuis le début du mois de mars, 7000 personnes par jour se sont fait immuniser. On est très loin du 14 janvier dernier, alors que 118 000 patients s'étaient présentés dans les centres de vaccination.

90.6% des Québécois âgés de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés d'après les données de l'Institut national de santé publique du Québec. (voir tableau plus bas)

Depuis le début de la pandémie, 18 490 870 vaccins ont été administrés, dont 4 206 145 doses de rappel.

Le vaccin AstraZenecca est celui qui a causé le plus d'effets secondaires, soit 18.9 cas graves par 100 000 injections. En comparaison, la formule de Pfizer a entrainé 4.8 cas graves par 100 000 injections.

INSPQ

Pourquoi ne pas fermer les centres de vaccination ?

Pour l'instant, les centres de vaccination demeurent ouverts malgré une chute des visites qui pourrait être liée à la baisse du nombre de cas de COVID-19, une moins grande médiatisation de la pandémie ou tout simplement parce que la semaine de relâche est en cours dans plusieurs régions du Québec.

Le site du Palais des congrès de Montréal a cessé ses opérations le 24 février et les activités ont été relocalisées dans un autre centre à proximité. Le nombre d'employés en poste au Stade olympique a diminué. Dans le nord de Montréal, les plages horaires de vaccinations seront réduites, en passant de 12h à 8h par jour, dès la semaine prochaine.

Des réductions de services sont aussi prévues ou envisagées ailleurs au Québec, notamment en Outaouais, dans les Laurentides et au Bas-Saint-Laurent. Dans plusieurs cas, le service sera offert sous forme de clinique éphémère.

«Dans ce contexte de ralentissement, il est clair que nous envisageons une réorganisation de nos activités de vaccination. Des décisions en ce sens seront prises sous peu» - Gilles Turmel, conseiller aux relations médias, CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux a rapporté hier 1222 hospitalisations, soit de 30 moins que la veille, ainsi que 6 nouveaux décès pour un total de 14 126 patients décédés depuis le début de la pandémie il y a deux ans.