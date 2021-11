La CAQ présentera finalement un candidat dans Marie-Victorin

La CAQ va présenter un candidat dans la circonscription de Marie-Victorin qui a été laissée vacante par l'élection de la députée Catherine Fournier à la mairie de Longueuil.

Le premier ministre François Legault l'a confirmé samedi matin à l'ouverture de son conseil général, affirmant qu'il espérait présenter une femme.

Il a aussi annoncé que l'élection partielle aurait lieu seulement après Noël, lui qui est conscient que les électeurs de cette portion de la Montérégie ont été appelés aux urnes souvent dans les dernières semaines avec les élections fédérales et municipales.

La date exacte et le (ou la) candidat(e) seront annoncés plus tard.

Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti Québécois n'est pas élu comme député pour l'instant, mais n'a toujours pas fait savoir s'il se présentera dans le compté.

François Legault a affirmé que s'il s'était décidé plus tôt, il aurait peut-être respecté la tradition selon laquelle le champ est laissé libre à un chef de parti pour être élu.

« On a laissé une semaine au chef du PQ pour décider s'il veut se présenter, mais il branle dans le manche. En plus, on a un des partis, Québec Solidaire, qui a annoncé qu'ils vont présenter un candidat ou une candidate. » - François Legault, premier ministre du Québec