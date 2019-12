La charte des voyageurs pleinement en vigueur

Si vous prévoyez prendre l'avion durant le temps des Fêtes ou pour vos vacances hivernales, sachez que vous êtes protégés par la charte canadienne des voyageurs qui entre pleinement en vigueur dès aujourd'hui.

Dorénavant, les compagnies aériennes devront dédommager leurs passagers en cas d'annulation ou de retard de vol de plus de trois heures. Les indemnités varient entre 400$ et 100$ pour les grands transporteurs et entre 125$ et 500$ pour les petites entreprises.

Il faudra toutefois prouver que le délai n'est pas attribuable à la météo ou à un bris mécanique. L'indemnisation peut être réclamée jusqu'à un an après l'incident.

La nouvelle charte oblige aussi les transporteurs à fournir boisson, nourriture, accès à des toilettes fonctionnels et hébergement aux passagers dont le vol est retard. Ceux-ci ne pourront plus rester coincés dans un appareil sur le tarmac plus de trois heures.

Les compagnies aériennes ont aussi l'obligation d'offrir aux parents un siège près de leur enfant de moins de 14 ans, sans frais supplémentaires.

Le ministre des Transports Marc Garneau affirme que les voyageurs canadiens sont mieux protégés que jamais.