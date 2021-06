La CNESST revoit ses règles sur le masque au travail

Les travailleurs en zones jaune ou verte n'ont plus à porter le masque médical à l'intérieur s'ils disposent d'une barrière physique au bureau. La CNESST a décidé de revoir ses règles avec le déconfinement en suggérant notamment un retour progressif au travail en zone verte.

En zones jaune et verte, il n'est plus nécessaire non plus pour les travailleurs extérieurs de porter le masque s'ils peuvent maintenir la distanciation sociale ou s'ils disposent d'une barrière physique. La CNESST avait imposé le port du masque médical pour tous au début avril.

Le port du masque de procédure reste obligatoire en tout temps en zones orange et rouge.

L'utilisation d'équipement de protection oculaire et le nettoyage des outils de travail à partager deviennent facultatifs en zones jaune et verte.

Par ailleurs, le télétravail n'est plus obligatoire en Abitibi-Témiscamingue, en Côte-Nord, au Nord-du-Québec et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui sont maintenant en zone verte. La CNESST suggère un retour au travail progressif. Le télétravail reste recommandé, mais pas obligatoire en zone jaune.

Courtoisie CNESST