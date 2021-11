La comédienne Caroline Dhavernas est la voix du REM

On sait maintenant qui sera la voix officielle du Réseau express métropolitain (REM). Il s'agit de la comédienne Caroline Dhavernas.

Plus de 35 000 participants l'ont choisi au terme d'un concours à l'aveugle mené en août dernier.

Caroline Dhavernas est bien connue au Québec, au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Elle a commencé dans le monde du doublage à l'âge de 8 ans avec le film Le triomphe de Babar.

Elle prête aussi sa voix au personnage de Nona dans les films et les séries d'animation Madeline. De 2013 à 2015, elle a interprété le personnage du docteur Alana Bloom dans la série Hannibal, diffusée sur NBC. Elle a aussi joué dans plusieurs films et séries télévisées, dont Wonderfalls et Blue Moon.

Elle est la fille des comédiens Sébastien Dhavernas et de Michèle Deslauriers. Cette dernière est la voix du métro....comme quoi le transport à Montréal, c'est une affaire de famille chez les Dhavernas et Deslauriers !