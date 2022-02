La Coupe Dodge de retour à Drummondville

Deux ans après le report de l'événement en raison de la pandémie, Hockey Québec et ses cinq régions hôtesses confirment le retour de la Coupe Dodge en avril prochain.

D'abord pour le volet féminin, les joueuses se rendront dans les régions du Centre-du-Québec et de l’Estrie du 7 au 10 avril 2022, tandis que les joueurs seront accueillis dans l’une des quatre régions hôtesses, dans le Bas St-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie les-Îles et au Saguenay Lac-St-Jean, du 13 au 17 avril 2022.

« Pour nos jeunes, il était primordial de tenir la Coupe Dodge cette année et nous sommes donc extrêmement heureux d’annoncer la tenue de l’événement. Point culminant de la saison pour plusieurs, les championnats provinciaux seront enfin de retour après deux années d’absence, preuve que nous retrouvons enfin une certaine normalité ». - Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec.

Étant une priorité pour la Fédération, aucun détail ne sera laissé au hasard afin d’assurer la santé et la sécurité de l'ensemble des joueurs (euses) et leurs familles durant cet événement d’envergure. Hockey Québec, en collaboration avec les comités organisateurs régionaux et les directions de santé publique régionales, travaille à l’élaboration du protocole Covid-19; protocole qui sera communiqué à l’ensemble des participants en amont de l'événement.

Si ça vous intéresse, le comité organisateur est à la recherche d’une quarantaine de bénévoles pour assurer la bonne tenue du tournoi.