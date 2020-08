La Cour suprême entendra la cause de Mike Ward contre Jérémy Gabriel

Mike Ward pourra défendre la cause de la liberté d'expression une dernière fois devant la Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays accepte d'entendre l'appel de l’humoriste condamné à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel pour discrimination.

L'humoriste est ravi de cette décision selon son avocat Me Julius Grey. Le juriste de renom remet en question la juridiction du Tribunal des droits de la personne qui a condamné Mike Ward en première instance. La cause permettra également de trancher une fois pour toute la frontière entre la liberté d'expression et la discrimination en humour.

"On n'a pas eu de débat sur la liberté artistique et pourtant c'est une activité essentielle pour tout être humain partout au monde. C'est l'une des questions qui sera certainement au coeur du débat." - Me Julius Grey

Dossier Mike Ward: Nous allons à la Cour Suprême du Canada https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/news/en/item/6918/index.do

Entre 2010 et 2013, Mike Ward s'est moqué à répétition du physique et du handicap de Jérémy Gabriel dans le cadre d'un numéro d'humour. Il avait notamment mentionné que «le petit Jérémy» était «laid» et qu’il n’était «pas tuable».

La débat de fond sur cette cause devrait avoir lieu d'ici un an environ.