La COVID a frappé dans plus de 10% des écoles du Québec

Plus de 10% des écoles du Québec sont touchées par la COVID-19.

Des cas ont été rapportés dans 272 établissements sur les 2685 écoles préscolaires, primaires et secondaires, en date du jeudi 17 septembre, 16 h, selon la dernière mise à jour de la liste officielle du gouvernement publiée aujourd'hui.

C'est 25 écoles de plus que ce qui était rapporté hier. Au total, 507 élèves et membres du personnel ont contracté la COVID-19.

Montréal, Québec, la Montérégie et Laval sont les régions où l'on compte le plus grand nombre d'écoles touchées. Aucun cas n'a encore été rapporté dans les établissements de la Mauricie, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Nord-du-Québec.

Le gouvernement indique que certaines écoles, qui ne figurent pas sur la liste, font actuellement l’objet de vérifications. Les écoles demeureront sur la liste 14 jours suivant l’apparition d’un cas positif rapporté avec diagnostic.

Pendant ce temps, la liste non officielle d'un père montréalais publiée sur le site COVID Écoles Québec fait état de 315 écoles avec au moins un cas positif de COVID-19.