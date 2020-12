La Croix-Rouge en renfort au CHSLD Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

Une équipe de la Croix-Rouge viendra prêter main forte au personnel du CHSLD Hotel-Dieu de Saint-Hycinthe. La situation dans cet établissement demeure critique: 81 personnes, résidents et employés confondus, sont infectées à la Covid tandis que 22 d'entre elles ont succombé à la maladie. Un deuxième centre sous haute surveillance est le CHSLD Andrée Perreault également situé à Saint-Hyacinthe. Onze résidents ont contracté la maladie alors que 5 en sont décédés.

Selon Hugo Bourgoin, porte-parole du Ciusss Montérégie-Est, toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation.



''Un dépistage massif des employés et des résidents est fait d'une façon régulière, on parle d'environ deux fois par semaine. Tous les employés qui reçoivent un diagnostique positif de COVID-19 sont immédiatement retirés du travail pour être en isolement à la maison. Pour le moment on ignore quand l'équipe de la Croix-Rouge arrivera au CHSLD Hôtel-Dieu.''

Hugo Bourgoin, porte-parole CIUSSS Montérégie-Est